сб, 19.05.2018
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Видео: лучшим голом чемпионата Англии признали мяч марокканца из "Саутгемптона"

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Футбол. Иллюстративное фото.

ФОТО: PhanterMedia/Scanpix

Мяч, забитый полузащитником "Саутгемптона" Софианом Буфалем в матче с "Вест Бромвичем", признан лучшим голом сезона в английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.

Игрок поразил ворота "Вест Бромвича" в матче девятого тура 21 октября и принес победу "Саутгемптону" - 1:0.

Марокканец на 85-й минуте совершил впечатляющий проход со своей половины поля и, обыграв нескольких соперников, поразил ворота "Вест Бромвича" точным ударом в нижний угол.

Мяч Бафаля был признан голом октября и получил звание лучшего в сезоне по итогам голосования экспертов и болельщиков, обойдя восемь других конкурентов, которые становились голами месяца в чемпионате Англии-2017/18.

"Саутгемптон" завершил сезон на 17 месте в турнирной таблице, с огромным трудом сохранив прописку в элите английского клубного футбола.

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