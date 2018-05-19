Видео: лучшим голом чемпионата Англии признали мяч марокканца из "Саутгемптона"

Игрок поразил ворота "Вест Бромвича" в матче девятого тура 21 октября и принес победу "Саутгемптону" - 1:0.

Марокканец на 85-й минуте совершил впечатляющий проход со своей половины поля и, обыграв нескольких соперников, поразил ворота "Вест Бромвича" точным ударом в нижний угол.

Мяч Бафаля был признан голом октября и получил звание лучшего в сезоне по итогам голосования экспертов и болельщиков, обойдя восемь других конкурентов, которые становились голами месяца в чемпионате Англии-2017/18.