Видео: лучшим голом чемпионата Англии признали мяч марокканца из "Саутгемптона"

Мяч, забитый полузащитником "Саутгемптона" Софианом Буфалем в матче с "Вест Бромвичем", признан лучшим голом сезона в английской Премьер-лиге, сообщается на официальном сайте турнира.
Игрок поразил ворота "Вест Бромвича" в матче девятого тура 21 октября и принес победу "Саутгемптону" - 1:0.
Марокканец на 85-й минуте совершил впечатляющий проход со своей половины поля и, обыграв нескольких соперников, поразил ворота "Вест Бромвича" точным ударом в нижний угол.
Мяч Бафаля был признан голом октября и получил звание лучшего в сезоне по итогам голосования экспертов и болельщиков, обойдя восемь других конкурентов, которые становились голами месяца в чемпионате Англии-2017/18.
With this stunning solo effort, the 2017/18 @Carling Goal of the Season goes to... @sosoboufal19 👏 #PLAwards pic.twitter.com/r0GfUzOr84— Premier League (@premierleague) 19 мая 2018 г.
"Саутгемптон" завершил сезон на 17 месте в турнирной таблице, с огромным трудом сохранив прописку в элите английского клубного футбола.