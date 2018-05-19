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Порошенко отозвал всех представителей Украины из органов СНГ

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Петр Порошенко.

ФОТО: Eero Vabamägi

Президент Украины одобрил отзыв всех представителей Украины из уставных органов Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом Петр Порошенко заявил во время выступления на праздновании Дня Европы в Виннице в субботу, 19 мая, передает Deutsche Welle.

По словам главы государства, он подписал соответствующий указ. По мнению Порошенко, Украине "больше нечего делать" в СНГ. Страна "движется в Европу", - цитирует главу государства агентство "Українські Новини".

В начале мая Совет безопасности и обороны Украины поддержал прекращение участия страны в уставных органах СНГ. МИД Украины было поручено принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.

Соглашение о создании СНГ было подписано в декабре 1991 года Белоруссией, Россией и Украиной. После российской аннексии украинского полуострова Крым весной 2014 года и конфликта на востоке Украины участие Киева в мероприятиях СНГ свелось к минимуму.

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