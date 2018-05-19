Порошенко отозвал всех представителей Украины из органов СНГ

Сьогодні підписав Указ про відкликання усіх представників України з усіх статутних органів СНД.



Для нас СНД остаточно і безповоротно пішло в минуле. Майбутнє ж наше – в Європі, і тільки! — Петро Порошенко (@poroshenko) 19 мая 2018 г.

По словам главы государства, он подписал соответствующий указ. По мнению Порошенко, Украине "больше нечего делать" в СНГ. Страна "движется в Европу", - цитирует главу государства агентство "Українські Новини".

В начале мая Совет безопасности и обороны Украины поддержал прекращение участия страны в уставных органах СНГ. МИД Украины было поручено принять меры по прекращению действия отдельных межгосударственных соглашений.