В жилом доме случился пожар: мужчину с ограниченными возможностями увезли на скорой

По данным Лыунаского спасательного центра, в жилом доме по адресу Выру 206a загорелись подоконник и стена. Спасатели обнаружили в соседней комнате человека, который не мог передвигаться, однако до него огонь не дошел. Тем не менее скорая помощь доставила мужчину в Клинику Тартуского университета.