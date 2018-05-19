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  • В жилом доме случился пожар: мужчину с ограниченными возможностями увезли на скорой

В жилом доме случился пожар: мужчину с ограниченными возможностями увезли на скорой

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Пожар на улице Выру в доме 206a.

ФОТО: Kristjan Teedema

В ночь с пятницы на субботу, начиная с полночи и еще четверть часа, в Тарту на улице Выру горели жилой дом и пластмассовый туалет, передает Tartu Postimees.

По данным Лыунаского спасательного центра, в жилом доме по адресу Выру 206a загорелись подоконник и стена. Спасатели обнаружили в соседней комнате человека, который не мог передвигаться, однако до него огонь не дошел. Тем не менее скорая помощь доставила мужчину в Клинику Тартуского университета.

Мужчину доставили в Клинику Тартуского университета.

ФОТО: Kristjan Teedema

Четверть часа спустя спасателям пришлось тушить туалет на кладбище Паулусе по адресу Выру 75, который горел открытым пламенем. Есть основание подозревать небрежность или злонамеренность.

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