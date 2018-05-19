В жилом доме случился пожар: мужчину с ограниченными возможностями увезли на скорой
19 мая 2018 г., 20:25
В ночь с пятницы на субботу, начиная с полночи и еще четверть часа, в Тарту на улице Выру горели жилой дом и пластмассовый туалет, передает Tartu Postimees.
По данным Лыунаского спасательного центра, в жилом доме по адресу Выру 206a загорелись подоконник и стена. Спасатели обнаружили в соседней комнате человека, который не мог передвигаться, однако до него огонь не дошел. Тем не менее скорая помощь доставила мужчину в Клинику Тартуского университета.
Четверть часа спустя спасателям пришлось тушить туалет на кладбище Паулусе по адресу Выру 75, который горел открытым пламенем. Есть основание подозревать небрежность или злонамеренность.