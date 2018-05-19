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Фото: пьяный водитель попал в тяжелое ДТП

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ФОТО: Kenno Soo

Сегодня вечером в городе Выхма в Вильяндимаа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, передает Sakala.

В Выхма произошло тяжелое ДТП.

ФОТО: Kenno Soo

В Выхма произошло тяжелое ДТП.

ФОТО: Kenno Soo

Тяжелая авария произошла на улице Вяйке в Выхму, Вильяндимаа, когда мужчина за рулем Audi на высокой скорости снес сосну и автомобиль перевернулся на крышу.

По первоначальным данным, Audi двигался со стороны деревни Кахала в город Выхма, когда водитель потерял управление на большой скорости.

Спасатели и скорая помощь помогли водителю выбраться из машины и доставили его в больницу. Водитель употреблял алкоголь.

На отрезке дороги, где произошел несчастный случай, максимальная разрешенная скорость - 50 км/ч, сообщает фотограф Кенно Соо.

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