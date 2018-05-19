Фото: пьяный водитель попал в тяжелое ДТП
19 мая 2018 г., 20:31
Сегодня вечером в городе Выхма в Вильяндимаа произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, передает Sakala.
Тяжелая авария произошла на улице Вяйке в Выхму, Вильяндимаа, когда мужчина за рулем Audi на высокой скорости снес сосну и автомобиль перевернулся на крышу.
По первоначальным данным, Audi двигался со стороны деревни Кахала в город Выхма, когда водитель потерял управление на большой скорости.
Спасатели и скорая помощь помогли водителю выбраться из машины и доставили его в больницу. Водитель употреблял алкоголь.
На отрезке дороги, где произошел несчастный случай, максимальная разрешенная скорость - 50 км/ч, сообщает фотограф Кенно Соо.