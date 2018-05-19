Фото: пьяный водитель попал в тяжелое ДТП

В Выхма произошло тяжелое ДТП. ФОТО: Kenno Soo

В Выхма произошло тяжелое ДТП. ФОТО: Kenno Soo

Тяжелая авария произошла на улице Вяйке в Выхму, Вильяндимаа, когда мужчина за рулем Audi на высокой скорости снес сосну и автомобиль перевернулся на крышу.

По первоначальным данным, Audi двигался со стороны деревни Кахала в город Выхма, когда водитель потерял управление на большой скорости.

Спасатели и скорая помощь помогли водителю выбраться из машины и доставили его в больницу. Водитель употреблял алкоголь.