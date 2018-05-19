Эстонские школьники обсудили проблемы интеграции

Союз ученических представительств пригласил 60 учащихся школ и гимназий со всей Эстонии принять участие в весенней школе интеграции.

"Мы стараемся их исправлять, когда они говорят на русском языке. Так и учим языки, также преподносим друг другу варианты как можно какие-то фразы сказать", - рассказал председатель молодежного совета Силламяэ Артем Трохачев.