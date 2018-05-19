Эстонские школьники обсудили проблемы интеграции
19 мая 2018 г., 21:35
Школьники со всей Эстонии собрались в Нарва-Йыэсуу, чтобы обсудить проблемы интеграции и разработать проекты, которые помогут двум общинам понять друг друга, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
Союз ученических представительств пригласил 60 учащихся школ и гимназий со всей Эстонии принять участие в весенней школе интеграции.
"Мы стараемся их исправлять, когда они говорят на русском языке. Так и учим языки, также преподносим друг другу варианты как можно какие-то фразы сказать", - рассказал председатель молодежного совета Силламяэ Артем Трохачев.
"От каждого уезда будет какое-то выступление, все равно что — будут они танцевать, петь — это они сами придумывают", — пояснил участник проекта из Выру Эмиль Онищенко.