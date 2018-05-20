В Эстонии вспоминают жертв СПИДа

20 мая, в Международный день памяти жертв СПИДа в Таллинне, Нарве и Йыхви состоятся организованные группами поддержки мероприятия под девизом «Быть ВИЧ-позитивным не стыдно!».

Об этом BNS сообщили организаторы мероприятий, отметив, что мероприятия в память об умерших от СПИДа начнутся в полдень и их участники составят из зажженных свечей «Красную ленту» - символ борьбы со СПИДом.

В Таллинне эта церемония состоится на Ратушной площади, в Нарве — на площади Пеэтри, в Йыхви — на площади Кесквяльяк, в Тарту — у монумента врачу Николаю Пирогову. В Таллинне по окончании церемонии запустят в небо белые воздушные шары.

Мероприятия в память об умерших от СПИДа проводятся и для того, чтобы привлечь внимание мировой общественности к проблемам больных СПИДом и носителей ВИЧ-инфекции, а также к распространению этого заболевания в мире.

Впервые Всемирный день памяти жертв СПИДа (World Remembrance Day of AIDS Victims) отметили в американском Сан-Франциско в 1983 году. Через несколько лет появился символ движения против этой болезни. Им стала красная ленточка, приколотая к одежде, а также разноцветные полотна — квилты, сшитые из лоскутков ткани в память о множестве людей, ушедших из жизни. Эти атрибуты придумал в 1991 году художник Фрэнк Мур.

И в настоящее время во Всемирный день памяти жертв СПИДа активисты этой акции и просто неравнодушные люди прикрепляют к своей одежде красные ленточки.

Согласно статистке Всемирной ассоциации здравоохранения, на планете живет более 42 миллионов человек, инфицированных вирусом имуннодефицита (ВИЧ), и каждый день эта цифра увеличивается еще на 14–15 тысяч. Большинство ВИЧ-инфицированных — молодые люди в возрасте до 30 лет. За последние 25 лет от СПИДа умерло около 25 миллионов человек.

В Эстонии по состоянию на начало мая 2018 года ВИЧ диагностирован у 66, а СПИД - у 12 человек.

ВИЧ диагностирован у 30 человек в Таллинне, у 11 человек в Харьюском уезде, у девяти в Ида-Вирумаа, у четверых в Тартуском уезде и Ляэне-Вирумаа, у троих в Нарве, у двоих в Пярнуском уезде и по одному случаю — в Рапласком уезде, на острове Сааремаа и Вильяндиском уезде, отметил в переданном BNS сообщении департамент здоровья.

СПИД в этом году выявлен у четверых жителей Таллинна, трех жителей Пярнуского уезда, двух человек в Харьюском уезде и в Ляэне-Вирумаа и у одного - на острове Сааремаа.