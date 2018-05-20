Душераздирающая картина: пострадавшая после ДТП косуля истошно кричала у дороги
20 мая 2018 г., 11:45
В субботу, 19 мая, вечером спасателей вызвали к озеру Вильянди, поскольку пострадавшему лесному животному нужна была помощь.
Игравшие рядом дети рассказали, что увидели со стороны Вийратси приближающее животное: косуле было тяжело передвигаться и она истошно кричала, пишет Sakala.
Очевидно, что животное сбила машина.
Спасатели поместили косулю в прицеп автомобиля и вывезли из города. Дежурный страж порядка Иво Пийр объяснил, что спасатели связались с охотником, который даст оценку состоянию животного и примет решение, сможет ли косуля поправиться или ее необходимо избавить от страданий.