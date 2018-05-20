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  • Душераздирающая картина: пострадавшая после ДТП косуля истошно кричала у дороги

Душераздирающая картина: пострадавшая после ДТП косуля истошно кричала у дороги

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В субботу, 19 мая, вечером спасателей вызвали к озеру Вильянди, поскольку пострадавшему лесному животному нужна была помощь.

Игравшие рядом дети рассказали, что увидели со стороны Вийратси приближающее животное: косуле было тяжело передвигаться и она истошно кричала, пишет Sakala.

Очевидно, что животное сбила машина.

Спасатели поместили косулю в прицеп автомобиля и вывезли из города. Дежурный страж порядка Иво Пийр объяснил, что спасатели связались с охотником, который даст оценку состоянию животного и примет решение, сможет ли косуля поправиться или ее необходимо избавить от страданий.

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