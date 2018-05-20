ВВС Швеции впервые проведут учения в Эстонии

«Это будут первые в истории Эстонии после восстановления ее независимости учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции, - пояснил исполняющий обязанности командующего ВВС, начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии, полковник Рийво Валге. - Без сомнения, это интересный вызов для обеих сторон и прекрасная возможность отработать сотрудничество двух стран в сфере обороны».

22 мая на авиабазу в Эмари под Таллинном прибудет участвующая в маневрах эскадрилья шведских истребителей JAS 39 Gripen. На время проведения учений в Эмари будут дислоцированы около сотни военнослужащих Сил обороны Швеции.

Полеты военных самолетов будут происходить круглосуточно, учебные воздушные бои будут проводиться в воздушном пространстве Швеции, однако шведские истребители будут видны и в небе над Эстонией. В ходе учений шведские военные летчики будут отрабатывать проведение различных воздушных операций совместно со своими эстонскими партнерами.