ВВС Швеции впервые проведут учения в Эстонии

Силы обороны Швеции на следующей неделе начнут ежегодные крупные маневры AFX18, в ходе которых отработают приемы защиты территории страны. Впервые в истории проведения учений к участию в них будут привлечены и ВВС Эстонии, сообщил в воскресенье BNS Главный штаб Сил обороны Эстонии.
«Это будут первые в истории Эстонии после восстановления ее независимости учения, проводимые совместно ВВС Эстонии и Швеции, - пояснил исполняющий обязанности командующего ВВС, начальник штаба военно-воздушных сил Эстонии, полковник Рийво Валге. - Без сомнения, это интересный вызов для обеих сторон и прекрасная возможность отработать сотрудничество двух стран в сфере обороны».
22 мая на авиабазу в Эмари под Таллинном прибудет участвующая в маневрах эскадрилья шведских истребителей JAS 39 Gripen. На время проведения учений в Эмари будут дислоцированы около сотни военнослужащих Сил обороны Швеции.
Полеты военных самолетов будут происходить круглосуточно, учебные воздушные бои будут проводиться в воздушном пространстве Швеции, однако шведские истребители будут видны и в небе над Эстонией. В ходе учений шведские военные летчики будут отрабатывать проведение различных воздушных операций совместно со своими эстонскими партнерами.
В учениях AFX18 примут участие почти 3500 военнослужащих, к маневрам будут привлечены представители всех видов войск. Наряду с Силами обороны Эстонии в маневрах в качестве партнеров выступят также Силы обороны Финляндии, Франции и Испании.