Фото: полицейский спас от уничтожения жилые дома

В 9.57 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Сыпрузе в Тюри. По словам звонившего, горели открытым огнем две надворные постройки.

Когда спасатели прибыли на место, ситуация была очень серьезной, в опасности были жилые дома. Значительные повреждения от огня уже получил припаркованный у дома фургон.

Хотя и жилые дома были повреждены огнем, спасатели смогли избежать большего распространения огня.

Несмотря на выходной день и утренние часы, рядом с пожаром не были ни одного человека, пожар обнаружил проезжающий рядом мотополицейский, который увидел густой черный столб дыма. Изначально он подумал, что кто-то сжигает, например, провода, шины и так далее.