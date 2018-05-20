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  • Фото: полицейский спас от уничтожения жилые дома

Фото: полицейский спас от уничтожения жилые дома

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Сегодня утром в Тюри патрулирующий район частных домов мотополицейский заметил черный столб дыма и заподозрил, что кто-то сжигает что-то запрещенное. Когда он приблизился к месту происшествия, выяснилось, что все куда хуже и его вмешательство спасло от более плачевных последствий, пишет Järva Teataja.

В 9.57 спасатели получили сообщение о пожаре на улице Сыпрузе в Тюри. По словам звонившего, горели открытым огнем две надворные постройки.

Когда спасатели прибыли на место, ситуация была очень серьезной, в опасности были жилые дома. Значительные повреждения от огня уже получил припаркованный у дома фургон.

Хотя и жилые дома были повреждены огнем, спасатели смогли избежать большего распространения огня.

Несмотря на выходной день и утренние часы, рядом с пожаром не были ни одного человека, пожар обнаружил проезжающий рядом мотополицейский, который увидел густой черный столб дыма. Изначально он подумал, что кто-то сжигает, например, провода, шины и так далее.

Пожар нанес серьезный материальный ущерб, но, к счастью, никто из людей не пострадал.

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