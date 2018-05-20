В Эстонии все чаще жалуются на обслуживание только на английском языке

По словам руководителя учреждения Ильмара Томуска, первые сигналы о том, что обслуживающий персонал владеет лишь английским языком, были отмечены в 2005-2006-м году, сообщает Rus.ERR со ссылкой на службу новостей "Радио 4".

Когда инспекторы начали проверку, владелец кафе, на которое поступила жалоба, заявил, что страна теперь в Евросоюзе и все должны хорошо знать английский.