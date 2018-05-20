Судебный процесс по обвинению во взяточничестве бывшего вице-мэра Тарту начнется не раньше июля

Тартуский уездный суд назначил на 2 июля предварительное заседание по делу бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова, которого обвиняют в коррупции, передает Rus.err.
Прокуратура обвиняет Суворова во взяточничестве и попытке мошенничества.
Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов, ранее суть обвинений прокурор по особым делам Маргус Гроссь.
В обмен на использование своего служебного положения при принятии решений Суворов получал взятки в виде как денежных средств, так и имущества на сумму более 600 евро, добавили в прокуратуре.
Также прокуратура обвиняет Артема Суворова в том, что он просил взятку для третьего лица в размере 960 евро у 67-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.