Судебный процесс по обвинению во взяточничестве бывшего вице-мэра Тарту начнется не раньше июля

Прокуратура обвиняет Суворова во взяточничестве и попытке мошенничества.

Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов, ранее суть обвинений прокурор по особым делам Маргус Гроссь.

В обмен на использование своего служебного положения при принятии решений Суворов получал взятки в виде как денежных средств, так и имущества на сумму более 600 евро, добавили в прокуратуре.