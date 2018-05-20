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  • Судебный процесс по обвинению во взяточничестве бывшего вице-мэра Тарту начнется не раньше июля

Судебный процесс по обвинению во взяточничестве бывшего вице-мэра Тарту начнется не раньше июля

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Артем Суворов.

ФОТО: Sille Annuk

Тартуский уездный суд назначил на 2 июля предварительное заседание по делу бывшего вице-мэра Тарту Артема Суворова, которого обвиняют в коррупции, передает Rus.err.

Прокуратура обвиняет Суворова во взяточничестве и попытке мошенничества.

Согласно обвинению, Суворов в период с 2015 по 2017 год обещал помочь и помог своим знакомым получить из бюджета Тарту различные пособия для их спортивных клубов, ранее суть обвинений прокурор по особым делам Маргус Гроссь.

В обмен на использование своего служебного положения при принятии решений Суворов получал взятки в виде как денежных средств, так и имущества на сумму более 600 евро, добавили в прокуратуре.

Также прокуратура обвиняет Артема Суворова в том, что он просил взятку для третьего лица в размере 960 евро у 67-летнего мужчины, обещая взамен помочь связанному с ним некоммерческому объединению получить из бюджета Тарту 2000 евро.

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