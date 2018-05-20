вс, 20.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео

Автомобиль врезался в угол дома

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Совершать объезд всегда опасно. Иллюстративное фото.

ФОТО: Egert Kamenik/Postimees

В субботу в 15.45 на 33 километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в деревне Каарапере Йыгеваского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие. 35-летний мужчина на Volkswagen Passat начал объезжать ехавший перед ним трактор, однако съехал с дороги, пытаясь избежать столкновения с двигавшимся впереди транспортным средством, передает Tartu Postimees.

Когда автомобиль съезжал с дороги, его затормозила живая изгородь и потому он врезался в угол дома. Двух пассажирок - женщин 63 и 59 лет - доставили в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ