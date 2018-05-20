Автомобиль врезался в угол дома
20 мая 2018 г., 15:49
В субботу в 15.45 на 33 километре шоссе Тарту-Йыгева-Аравете в деревне Каарапере Йыгеваского уезда произошло дорожно-транспортное происшествие. 35-летний мужчина на Volkswagen Passat начал объезжать ехавший перед ним трактор, однако съехал с дороги, пытаясь избежать столкновения с двигавшимся впереди транспортным средством, передает Tartu Postimees.
Когда автомобиль съезжал с дороги, его затормозила живая изгородь и потому он врезался в угол дома. Двух пассажирок - женщин 63 и 59 лет - доставили в Клинику Тартуского университета для проверки здоровья.