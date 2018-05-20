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Адвокаты одной из трех компаний, проходящих в США по делу "российских троллей", быстро привлекли внимание американских наблюдателей своей напористостью и изобретательностью, которые предвещают ожесточенную тяжбу.

В середине февраля спецпрокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в американские выборы 2016 года и предположительный сговор штаба Дональда Трампа с Кремлем, возбудил в вашингтонском федеральном суде уголовное дело против 13 россиян и трех российских компаний. Предъявленные им обвинения включают обман США, саботаж деятельности Федеральной избирательной комиссии и отказ зарегистрироваться в качестве иностранных агентов.

Практически все юристы считали это дело чисто платоническим и не ожидали, что кто-нибудь из его фигурантов предстанет перед американским судом. По словам прокуроров, Генпрокуратура России отказалась принять у американцев повестки и вручить их обвиняемым.

Как вдруг 11 апреля вашингтонские адвокаты Эрик Дюбелье и Кейт Сайкали, работающие в крупной юридической фирме ReedSmith, объявили, что они будут представлять одного из обвиняемых - компанию "Конкорд Менеджмент энд Консалтинг", принадлежащую, по словам прокуроров, российскому бизнесмену Евгению Пригожину, который тоже проходит по данному делу.

Спецпрокурор Мюллер утверждает, что через эту компанию финансировалась деятельность петербургского "Агентства интернет-исследований", или "фабрики троллей", которые якобы использовали соцсети для того, чтобы сеять разброд и шатания среди американцев в преддверии выборов 2016 года и поддержать Трампа.

Была ли компания?

И "Агентство", и другая пригожинская компания - "Конкорд Кейтеринг" - тоже проходят по этому делу, но адвокатов не наняли, а "Конкорд Кейтеринг", если верить Дюбелье, вообще попала в число обвиняемых по ошибке.

"А как насчет "Конкорд Кейтеринг"? - спросил у Дюбелье 9 мая на первом судебном заседании судья-магистрат Майкл Харви. - Вы их сегодня представляете или нет?"

"Нет, - ответил адвокат. - Ваша честь, я считаю, что мы имеем дело с ситуацией, когда прокуратура привлекла к суду пресловутый бутерброд с ветчиной. В тот период, который значится в обвинительном документе, такая компания не существовала как юридическое лицо!".

Правда, на сайте самой компании "Конкорд Кейтеринг" утверждается, что она существует с 1996 года.

Считается, что крылатое американское выражение о "бутерброде с ветчиной", которого привлекли к суду, ведет начало к статье, напечатанной в 1985 году в газете Daily News. В ней цитировался тогдашний главный судья Нью-Йорка Сол Уочтлер, который сказал газете, что прокуроры обладают таким большим влиянием на большое жюри присяжных, что могут убедить их привлечь к суду даже бутерброд с ветчиной.

Секретная информация

Объявив, что они работают на "Конкорд", адвокаты немедленно показали зубы, потребововав в тот же день, чтобы прокуратура предоставила им колоссальное количество материалов дела более 50 различных категорий, в том числе секретных.

Самым пикантным было требование защиты предоставить ей данные обо всех операциях США по вмешательству в чужие выборы, начиная с 1945 года.

Возникло подозрение, что эти требования выдвинуты с целью разузнать секреты следствия и источники прокурорской информации о "фабрике троллей".

Шпионские процессы в США крайне редки именно потому, что власти боятся утечки на них гостайн, и поэтому предпочитают заключить с обвиняемыми досудебные сделки.

Есть способы решить эту проблему, например, сделать часть судебных заседаний закрытыми. Если в деле будут фигурировать секреты, понадобится, чтобы адвокаты и часть их сотрудников получили допуски. Им можно запретить делиться секретами с подзащитными.

Спецслужбы могут снять с части затребованных материалов гриф секретности. Все это лишняя возня для прокуратуры.

Адвокаты запросили такое количество детальной информации, что прокуратуре предстоит огромная работа, на которую она не расчитывала. Высказываются предположения, что защита прибегла к такому маневру с целью заставить прокуроров просто закрыть дело.

Обвинение не ответило на этот запрос защитников, а под благовидным предлогом попросило судью отложить первое слушание по делу "российских троллей", назначенное на 9 мая.

Суд отказал Мюллеру, и слушание состоялось. Адвокаты "Конкорда" заявили на нем, что компания виновной себя не признает.

"Любого русского"

В минувший понедельник они обрушили на суд еще одно прошение, в котором оспорили полномочия Мюллера судить их подзащитного "за выдуманные преступления". Адвокаты "Конкорда" заявили, что минюст США еще ни разу в истории не привлекал иностранную корпорацию за вмешательство в президентские выборы на том основании, что она "финансировала свободу слова".

Как пишут Дюбелье и Сайкали, подобных дел до сих пор не было "просто потому, что в федеральном уголовном кодексе такое преступление не значится".

Данное дело "не имеет абсолютно никакого отношения к связям или сотрудничеству какого-либо кандидата с российским правительством", доказывают защитники.

По их словам, "для того, чтобы оправдать свое существование, спецпрокурору нужно привлечь к суду русского, любого русского". Здесь защитники приводят в сноске фразу капитана полиции Луи Рено из кинофильма "Касабланка": "Майора Штрассера застрелили. Заберите обычных подозреваемых!"

Как подчеркивают адвокаты, чтобы осудить кого-то за отказ от регистрации в качестве иностранного агента, требуется доказать, что он нарушил закон "с заранее обдуманными намерениями", тогда как в обвинительном документе таковые не упоминаются. Кроме того, пишут защитники, в нем нет доказательств, что российские обвиняемые имели понятие о соответствующих правилах, о которых не знает даже большинство американцев.

Груда информации

В минувшую среду состоялось второе предварительное слушание дела "российских троллей", на котором председательствовала судья Дэбни Фридрик, назначенная уже Трампом и занявшая эту должность в декабре. Дюбелье пожаловался на нем, что обвинение никак не откликнулось на присланные адвокатами списки с более чем 70 требованиями о предоставлении защите материалов дела.

Вместо этого прокуроры прислали ему груду материалов из соцсетей, которыми якобы пользовались сотрудники "фабрики троллей" для того, чтобы сеять смуту в США. Причем значительная их часть была на русском.

"Это американский суд! - заявил адвокат. - Это не то, что мы просили. Мне нужна информация, которая реально поможет нам защищать нашего клиента!"

Помощница спецпрокурора Джинни Ри, которая раньше работала в той же вашингтонской прокуратуре, что и ее нынешний оппонент Дюбелье, заверила его, что он получит все запрошенное, в том числе 1,5 -2 тетрабайта данных из аккаунтов троллей в соцсетях.

Чтобы показать читателям масшабы вещдоков, Washington Post отмечает, что это примерно 500 млн книжных страниц, или четыре недели потокового видео.

Хотя часть троллей выдавала себя за американцев и писала по-английски, остальные материалы из соцсетей нужно будет перевести с русского.

Из заявлений Ри создавалось впечатление, что прокуратура пока отнюдь не собирается закрывать дело троллей.

Слушания в среду длились недолго и проходили бурно. Ри пожаловалась, что в предыдушую пятницу она позвонила Дюбелье и планировала проговорить с ним час, но он бросил трубку уже через 9 минут.

Адвокат это отрицал. Когда судья вышла из зала, он начал ругать прокурора в полный голос.