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В Эстонии средняя пенсия выросла на 6%

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Пенсионер. Иллюстративное фото.

ФОТО: Caro/Therese Aufschlager

В первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 417,4 евро в месяц, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики.

Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования.

Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии нахолись в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально.

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