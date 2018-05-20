В Эстонии средняя пенсия выросла на 6%
20 мая 2018 г., 15:57
В первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 417,4 евро в месяц, что на 6% больше, чем годом ранее. Об этом корреспонденту портала rus.err.ee сообщили в Департаменте статистики.
Пенсия по старости зависит от трудового вклада и вычисляется по продолжительности трудового стажа и годовому коэффициенту пенсионного страхования.
Каждую весну Эстония проводит перерасчет пенсий, чтобы пенсии нахолись в равновесии с изменениями зарплат и цен. Пенсия рассчитывается для каждого человека индивидуально.