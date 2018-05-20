Президент Кальюлайд проведет в Киеве переговоры с Порошенко

Официальная церемония встречи Керсти Кальюлайд состоится в 11.00 на площади перед зданием администрации президента Украины.

После этого главы двух государств проведут переговоры, по итогам которых запланирована встреча Порошенко и Кальюлайд с представителями СМИ.

Как сообщалось, президент Эстонии Керсти Кальюлайд будет находиться с официальным визитом на Украине 22-24 мая. По информации департамента коммуникации офиса эстонского президента, она встретится с Порошенко, премьер-министром Владимиром Гройсманом, вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванной Климпуш-Цинцадзе, председателем Верховной Рады Андреем Парубием.

Также Кальюлайд откроет бизнес-семинар в Киеве, встретится с местными предпринимателями и представителями третьего сектора Украины.

Кроме того, президент Эстонии посетит восточную Украину, где встретится с главой Харьковской областной государственной администрации и "узнает больше о работе, проделанной для восстановления региона, пострадавшего от войны и гуманитарных проблем". Также она встретится с командованием операции Объединенных сил (ООС).