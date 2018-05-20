Яак Ааб стал членом фракции центристов в горсобрании Таллинна

В связи с тем, что Яак Ааб в мае вернулся в горсобрание, мандата лишился Эльмар-Йоханнес Труу, который работал как замещающий депутат.

На муниципальных выборах 2017 года Яак Ааб получил 371 голос, что обеспечило ему компенсационный мандат.