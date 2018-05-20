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Яак Ааб стал членом фракции центристов в горсобрании Таллинна

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Яак Ааб.

ФОТО: Liis Treimann

Бывший министр государственного управления Яак Ааб на этой неделе официально стал членом фракции Центристской партии в Таллиннском городском собрании, передает Rus.err.

В связи с тем, что Яак Ааб в мае вернулся в горсобрание, мандата лишился Эльмар-Йоханнес Труу, который работал как замещающий депутат.

На муниципальных выборах 2017 года Яак Ааб получил 371 голос, что обеспечило ему компенсационный мандат.

Однако от работы в горсобрании он отказался, поскольку был на тот момент членом правительства. Яак Ааб покинул правительство 2 мая .

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