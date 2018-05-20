Картина дня: оптимистичный прогноз на лето, рост средней пенсии и поиски пропавшего мужчины

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Мадис Миллинг: «И на рассвете мы поймем, кто из нас настоящий эстонец»
Член Рийгикогу Мадис Миллинг (Партия реформ) встал на защиту министра внутренних дел Андреса Анвельта (Социал-демократическая партия) в связи с появившейся в газете Õhtuleht статьей Яака Валге «У министра внутренних дел Эстонии гражданство Эстонской Республики по рождению?» Читать далее...
Завтра в Эстонии резко потеплеет
Погоду в Эстонии определяет зона повышенного давления, центр которой завтра сместится на Финский залив. Поэтому у нас будет солнечная и сухая погода. Читать далее...
Elron экстренно меняет расписание поездов
Из-за ограничивающей пропускную способность неожиданной неполадки в инфраструктуре Тартуского железнодорожного вокзала Elron будет со вторника, 22 мая, обслуживать пассажиров восточного и юго-восточного направления по измененному расписанию. Читать далее...
Видео: сотрудники МуПо спасли жизнь неожиданным участникам дорожного движения
В то время, когда большая часть мира наблюдала за королевской свадьбой в Великобритании, патруль таллиннской муниципальной полиции занимался повседневными делами. Читать далее...
Эстонские синоптики: лето в этом году будет теплее обычного
Если в прошлом году лето порадовало любителей холода и дождей, это лето ожидается гораздо теплее обычного. По крайней мере, такую надежду не оставляют синоптики, которые в то же время не исключают и мощных кратковременных дождей. Читать далее...
Разыскивается пропавший в четверг Владимир
Близкие ищут пропавшего в четверг, 17 мая, Владимира Мохня. Полиция уже также приступила к его поискам. Читать далее...
В Эстонии средняя пенсия выросла на 6%
В первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 417,4 евро в месяц, что на 6% больше, чем годом ранее. Читать далее...
Фото: полицейский спас от уничтожения жилые дома
Сегодня утром в Тюри патрулирующий район частных домов мотополицейский заметил черный столб дыма и заподозрил, что кто-то сжигает что-то запрещенное. Когда он приблизился к месту происшествия, выяснилось, что все куда хуже и его вмешательство спасло от более плачевных последствий. Читать далее...
Фото и видео читательницы: мощный ливень привел к настоящему наводнению
Днем в пятницу в Пыльвамаа, в волости Ряпина, возле поселка Вериора за короткий промежуток времени выпало большое количество осадков. В результате этого ручей стал рекой, а вода затопила и проезжую часть. Читать далее...