Картина дня: оптимистичный прогноз на лето, рост средней пенсии и поиски пропавшего мужчины

Мадис Миллинг: «И на рассвете мы поймем, кто из нас настоящий эстонец»

Член Рийгикогу Мадис Миллинг (Партия реформ) встал на защиту министра внутренних дел Андреса Анвельта (Социал-демократическая партия) в связи с появившейся в газете Õhtuleht статьей Яака Валге «У министра внутренних дел Эстонии гражданство Эстонской Республики по рождению?» Читать далее...

Завтра в Эстонии резко потеплеет

Погоду в Эстонии определяет зона повышенного давления, центр которой завтра сместится на Финский залив. Поэтому у нас будет солнечная и сухая погода. Читать далее...

Elron экстренно меняет расписание поездов

Из-за ограничивающей пропускную способность неожиданной неполадки в инфраструктуре Тартуского железнодорожного вокзала Elron будет со вторника, 22 мая, обслуживать пассажиров восточного и юго-восточного направления по измененному расписанию. Читать далее...

Видео: сотрудники МуПо спасли жизнь неожиданным участникам дорожного движения

В то время, когда большая часть мира наблюдала за королевской свадьбой в Великобритании, патруль таллиннской муниципальной полиции занимался повседневными делами. Читать далее...

Эстонские синоптики: лето в этом году будет теплее обычного

Если в прошлом году лето порадовало любителей холода и дождей, это лето ожидается гораздо теплее обычного. По крайней мере, такую надежду не оставляют синоптики, которые в то же время не исключают и мощных кратковременных дождей. Читать далее...

Разыскивается пропавший в четверг Владимир

Близкие ищут пропавшего в четверг, 17 мая, Владимира Мохня. Полиция уже также приступила к его поискам. Читать далее...

В Эстонии средняя пенсия выросла на 6%

В первом квартале 2018 года средняя пенсия по старости составляла в Эстонии 417,4 евро в месяц, что на 6% больше, чем годом ранее. Читать далее...

Фото: полицейский спас от уничтожения жилые дома

Сегодня утром в Тюри патрулирующий район частных домов мотополицейский заметил черный столб дыма и заподозрил, что кто-то сжигает что-то запрещенное. Когда он приблизился к месту происшествия, выяснилось, что все куда хуже и его вмешательство спасло от более плачевных последствий. Читать далее...

Фото и видео читательницы: мощный ливень привел к настоящему наводнению