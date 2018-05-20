В Харьюмаа ландшафтный пожар, горят четыре гектара

По данным Спасательного департамента, возгорания произошло рядом с песчаным карьером Соодла, где загорелись четыре гектара.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал, что ничего серьезного не произошло. Поблизости нет домов, также сейчас нет опасности, что огонь распространится в лес. "Все под контролем", - сказал пресс-секретарь.