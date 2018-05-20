В Харьюмаа ландшафтный пожар, горят четыре гектара

Спасатели тушат начавшийся в волости Ания, в Харьюмаа, ландшафтный пожар, который распространился на четыре гектара, передает Postimees.
По данным Спасательного департамента, возгорания произошло рядом с песчаным карьером Соодла, где загорелись четыре гектара.
Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал, что ничего серьезного не произошло. Поблизости нет домов, также сейчас нет опасности, что огонь распространится в лес. "Все под контролем", - сказал пресс-секретарь.
В тушении пожара участвуют профессиональные пожарные команды и добровольцы.
Olgem looduses lahtise tulega ettevaatlikud. Eestis on enamuses suur tuleoht. Praegu on maastikutulekahju näiteks Anija vallas Soodla liivakarjääri lähedal.— Päästeamet (@paasteamet) 20 мая 2018 г.
Спасательный департамент призывает к осторожности с открытым пламенем на природе.
Соодла на карте: