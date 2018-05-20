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  • В Харьюмаа ландшафтный пожар, горят четыре гектара

В Харьюмаа ландшафтный пожар, горят четыре гектара

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ФОТО: Eero Vabamaegi/Postimees /

Спасатели тушат начавшийся в волости Ания, в Харьюмаа, ландшафтный пожар, который распространился на четыре гектара, передает Postimees.

По данным Спасательного департамента, возгорания произошло рядом с песчаным карьером Соодла, где загорелись четыре гектара.

Пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра сказал, что ничего серьезного не произошло. Поблизости нет домов, также сейчас нет опасности, что огонь распространится в лес. "Все под контролем", - сказал пресс-секретарь.

В тушении пожара участвуют профессиональные пожарные команды и добровольцы.

Спасательный департамент призывает к осторожности с открытым пламенем на природе.

Соодла на карте:

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