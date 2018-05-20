Пассажирский Boeing прервал взлет из-за неисправности двигателя

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, лайнер должен был проследовать рейсом Санкт-Петербург - Москва. В 13:45 самолет начал разбег по взлетной полосе, но остановился и вернулся на стоянку. Все находившиеся на борту 156 пассажиров вернулись в аэропорт.