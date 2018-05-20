«Словно парализовало!»: рижанин рассказал, как забыл в Hesburger 10 тысяч евро

Но сделка сорвалась - Range Rover оказался не в самом лучшем техническом состоянии. "Мы с женой отправились перекусить в Hesburger, затем вызвали такси и отправились домой, поднимаемся в квартиру, а где сумка? Сумки не было, - вспоминает Эвалдс - Бросились звонить таксисту, думали, что сумку оставили в машине, но его телефон был отключен. Так и подумали - ну все, с нашими деньгами уже отправился в теплые страны. Знаете, это как вас окатили ведром с холодной водой, как парализовало... Это были наши кровные деньги, которые заработали своим трудом".