Впервые для общественности: обзор разведчиков, работавших в Посольстве России, которых выслали из Эстонии

Книга Иво Йуурвеэ «100 лет разведки и контрразведки в Эстонии» приводит полный обзор работавших под прикрытием Посольства России разведчиков, которых выслали из Эстонии. Некоторые эпизоды, опубликованные в книге, приводятся для общественности впервые.
С разрешения автора Postimees публикует отрывок из книги.
После ухода российской армии из Эстонии осенью 1994 года ближайшие к Эстонии подразделения России теперь оказались по другую сторону границы, и поскольку техническая возможность следить за ними со своей территории была ограничена, то для сбора информации о них приходилось пересекать границу. А информация о военных частях России в аспекте развития собственной боеспособности была очень важна для Эстонии.
Так называемая зеленая граница на Юго-Востоке Эстонии со стороны России была построена очень плохо, а Эстония добралась до основательного ее строительства лишь 20 лет спустя. По своим давним привычкам, местные жители часто пересекали границу как для того, чтобы сходить в магазин, так и, отправляясь друг к другу в гости. Разница в налогах в Эстонии и в России привела к развитию контрабанды.
Незаконных нарушителей границы постоянно ловят по обе стороны границы, и их возвращение домой уже превратилось в рутину. Такие прогулки через границу создали подходящее прикрытие для спецслужб обеих сторон. Поэтому, кто делает, у того получается.
21 марта 1995 года российские пограничники поймали возвращавшихся в Эстонию известных печерских активистов Реэт Тобре и Яака Отсасона, который, насколько тогда было известно эстонским СМИ, был офицером-разведчиком Генштаба Сил обороны. Сейчас Отсасон говорит о том случае достаточно откровенно. Он не отрицает, что выполнял в соседней стране разведзадание, но не говорит, за каким объектом наблюдал.
Тобре, которая так и так часто ходила через границу и знала местные условия, заодно стала прикрытием. Попались они потому, что пограничный патруль вышел на свой маршрут позднее обычного, возможно, это произошло из-за собак, лаявших у дома, расположенного неподалеку. Отсасон считает, что пограничники не поняли, с кем имеют дело, потому что к нему относились как к обычному нарушителю границы и не передали на допрос в контрразведку, а при выдворении в Эстонию, ему даже вернули фотоаппарат. И хотя Отсасон отделался испугом, в Эстонии разразился скандал и командующий Силами обороны генерал Александер Эйнсельн освободил от занимаемой должности руководителя инфоотдела Тойво Трейма. Случай показал, что по внутригосударственным коммуникациям эстонским учреждениям еще многому нужно научиться.
В том же году в России на срок более восьми лет в тюрьму был отправлен гражданин Эстонии Антс Кеск, который, предположительно, пытался тайно переправить через границу в Эстонию карты Генерального штаба. Эту историю неоднократно использовали в антиэстонской пропаганде: по версии ФСБ, вместе с каким-то Борисом Никоновым он работал по заданию руководителя топографического отдела Сил обороны Эстонии, а сами карты купили у капитана 90-й бригады ВПО Капанюка, которого также посадили в тюрьму. Позже истории с предполагаемыми эстонскими шпионами стали для СМИ обычными.
Появляются истории, созданные для СМИ при помощи Федеральной службы безопасности России, самые старые из которых попали в книги и документальные фильмы. Иногда время появления этих истории совпадает по времени с политическими событиями, или, например, с высылкой российских дипломатов из Эстонии и это можно трактовать как «наказание», но не всегда.
Случаев хватает: в 1998 году в окрестностях Пскова задержан Вилле Сонн, который перед камерой признался, что полтора года выполнял поступавшие из Эстонии задания; в 1999 году в Пскове был задержан мелкий предприниматель Петр Калачев, который, предположительно, собирал информацию о 75-й дивизии ВДВ; в 2000 году в поезде Москва-Таллинн ФСБ задержала гражданина России Валерия Оямяэ, которого признали виновным в шпионаже в пользу США и Эстонии.
После паузы в несколько лет, в 2005 году, ФСБ заявила о поимке сразу четверых предполагаемых шпионов, работавших на Эстонию. Это были: офицер вооруженных сил России Игорь Вялков, бывший курсант академии ФСБ Андрей Терпинский, офицер в отставке Виктор Пчелкин и воин-ветеран Карл Пакс.
В 2008 году из России был выслан предполагаемый эстонский шпион Аллан Саар; в 2010 году предположительно сдался Григорий Косенко, работавший охранником на авиазаводе «Сухой», который сообщил, что с 1992 года работал на КаПо; 5 сентября 2014 года на эстонско-российской границе был похищен сотрудник Полиции безопасности Эстон Кохвер; в феврале 2016 года эстонским шпионом объявили Райво Суси, а в мае – Арсена Мардалейшвили.
Активность эстонских спецслужбы по опубликованным в российских СМИ репортажам оценить невозможно. И все же, например, Вилле Сонн, которого сложно принять за заслуживающий доверия источник, попав в Эстонию, подтвердил журналистам, что собирал информацию. Специалисты давали понять, что Калачев действительно мог заниматься чем-то подобным в России.
Найти подтверждение тому, что публиковалось в российских СМИ о деятельности эстонской разведки в более поздний период, сложно. Случаи 2005 года КаПо в своем ежегоднике называет постановками, в которых «главные роли исполняли агенты самой ФСБ» и целью которых было «посеять страх среди своих граждан, преувеличить свой профессионализм и бдительность, а также при помощи медиакампаний после поимки «шпиона», показать Эстонию как враждебную и опасную для России страну».
Если вернуться в Эстонию середины 1990-х, то поначалу поймать шпионов тут не получалось. Это не означает, что противная сторона не вела деятельности, или, что ее не замечали, но от знания до доказательства обычно большой путь. Поэтому сосредоточились на профилактических методах, как, например, работа по чувствительным материалам.
Первого российского дипломата признали нежелательной личностью, или персоной нон грата, в мае 1996 года. Речь идет об офицере ГРУ, работавшем под прикрытием советника по экономике Сергее Андрееве, который пытался получить неофициальную информацию у советника парламентской комиссии по иностранным делам.
В дальнейшем российских разведчиков, работавших в Эстонии под дипломатическим прикрытием, просили покинуть страну минимум семь раз: часть из этих случаев сейчас публикуются впервые.
В августе 2000 персонами нон грата объявили работавших дипломатами в Посольстве России в Таллинне офицеров Владимира Телегина и Юрия Яценко. В 2004 году – генерал-лейтенанта Службы внешней разведки России Анатолия Климкина и майора Евгения Голубкина (который в связи с выборами в Рийгикогу пытался добраться до кулуаров партий, выяснить людей, имеющих реальное влияние и так далее).
В 2006 году из Эстонии выслали резидента СВР Анатолия Дышкана. В 2013 году из Эстонии пришлось уехать работавшему под прикрытием должности советника посольства России офицеру СВР Николаю Фурсову, а в 2014 году аж трем офицерам ГРУ.
В конце 2018 года в знак солидарности с Великобританией из Эстонии выслали офицера ГРУ, работавшего военным атташе в посольстве России, полковника Олега Афанасьева (в мае 2017 года за неподобающее поведение из Эстонии на родину были высланы генеральный консул России в Нарве Дмитрий Казеннов и консул Андрей Сургаев, но согласно официальным источникам, причиной их высылки не была разведдеятельность). Кроме того, сама Россия отозвала первого секретаря посольства Николая Щебракова, который стал известным в августе 2003 года, когда в состоянии тяжелого опьянения он устроил ралли в Старом городе Таллинне и совершил две аварии, поругался с прибывшими на место полицейскими и представился им полковником.
Много ли было этих высылок или мало? Мировой рекорд высылки - 105 советских разведчиков, работавших под дипломатическим прикрытием в одной стране, принадлежит Великобритании и уходит корнями в 1971 год, но это был редчайший случай и произошел в крупной стране во времена холодной войны. Достоверной статистики о ближайших странах нет, но, учитывая небольшой размер посольства России в Таллинне, 11 офицеров – это большое количество и, скорее всего, ГРУ и СВР считают Эстонию простым местом для работы под дипломатическим прикрытием. Но, как выясняется из других историй, для разведдеятельности есть и другие возможности.