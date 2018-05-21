Впервые для общественности: обзор разведчиков, работавших в Посольстве России, которых выслали из Эстонии

С разрешения автора Postimees публикует отрывок из книги.

После ухода российской армии из Эстонии осенью 1994 года ближайшие к Эстонии подразделения России теперь оказались по другую сторону границы, и поскольку техническая возможность следить за ними со своей территории была ограничена, то для сбора информации о них приходилось пересекать границу. А информация о военных частях России в аспекте развития собственной боеспособности была очень важна для Эстонии.

Так называемая зеленая граница на Юго-Востоке Эстонии со стороны России была построена очень плохо, а Эстония добралась до основательного ее строительства лишь 20 лет спустя. По своим давним привычкам, местные жители часто пересекали границу как для того, чтобы сходить в магазин, так и, отправляясь друг к другу в гости. Разница в налогах в Эстонии и в России привела к развитию контрабанды.

Незаконных нарушителей границы постоянно ловят по обе стороны границы, и их возвращение домой уже превратилось в рутину. Такие прогулки через границу создали подходящее прикрытие для спецслужб обеих сторон. Поэтому, кто делает, у того получается.

21 марта 1995 года российские пограничники поймали возвращавшихся в Эстонию известных печерских активистов Реэт Тобре и Яака Отсасона, который, насколько тогда было известно эстонским СМИ, был офицером-разведчиком Генштаба Сил обороны. Сейчас Отсасон говорит о том случае достаточно откровенно. Он не отрицает, что выполнял в соседней стране разведзадание, но не говорит, за каким объектом наблюдал.

Тобре, которая так и так часто ходила через границу и знала местные условия, заодно стала прикрытием. Попались они потому, что пограничный патруль вышел на свой маршрут позднее обычного, возможно, это произошло из-за собак, лаявших у дома, расположенного неподалеку. Отсасон считает, что пограничники не поняли, с кем имеют дело, потому что к нему относились как к обычному нарушителю границы и не передали на допрос в контрразведку, а при выдворении в Эстонию, ему даже вернули фотоаппарат. И хотя Отсасон отделался испугом, в Эстонии разразился скандал и командующий Силами обороны генерал Александер Эйнсельн освободил от занимаемой должности руководителя инфоотдела Тойво Трейма. Случай показал, что по внутригосударственным коммуникациям эстонским учреждениям еще многому нужно научиться.