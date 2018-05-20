Силы обороны Эстонии примут участие в крупных военных учениях в Латвии

На Адажском полигоне с 15-го по 25-е мая проходят в этом году ежегодные международные военные учения Saber Knight 2018, которые организует Датская дивизия. Целью учения является наработка и совершенствование навыков штабного персонала в сфере планирования операций и выполнения в рамках командной структуры Датской дивизии.

В учениях примут участие представители Дании, Эстонии, Латвии и Литвы, а также США, Великобритании, Канады и Германии - в общей сложности почти 1000 военнослужащих.

По легенде учений, военнослужащие стран-союзниц предпринимают совместные усилия по отражению агрессии против стран Балтии со стороны условного противника, фиктивной страны под названием «Ботния».

Первая пехотная бригада Сил обороны проводит совместные учения с датчанами с 2009 года, Вторая пехотная бригада была интегрирована в учебный цикл с 2017 года.