Многотысячную акцию протеста в Тарту организовали всего четверо человек

Отвечавший за мероприятие Юри Пильм из Сугуметса, как и Аннели Роозе. Эта деревня находится на берегу Эмайыги рядом с тем местом, где собираются строить целлюлозный комбинат. Пауль Вольмер и Терье Оден живут в Ворбузе, которая находится на противоположном берегу реки от Сугуметса.

Лучшее в живой цепи на Эмайыги, по словам Юри Пильми, то, что люди заботятся о чистоте воды, именно поэтому цепь получилась такой длинной и мощной. "Самый большой успех заключается в том, что люди пришли в правильное время и очень хорошо разделились по берегам Эмайыги", - добавил он.

"Наша команда была маленькой. Тяжело руководить таким большим мероприятием, когда организаторов всего четверо; кроме них, трое специалистов в других областях и добровольцев - тех, кто руководил людьми, охранял, регулировал движение и убирал - всего 15", - рассказал он.

Вызывать скорую помощь не понадобилось. Один раз пришлось обратиться к полиции. "Одна маленькая компания из четырех человек оскорбляла прохожих, видимо, они употребляли алкоголь на другой стороне моста Выйду. Это был единственный случай, когда потребовалось вмешательство полиции.

Влияние демонстрации

Юри Пильм и его товарищи уверены, что правящая партия задумается, идти ли на риск и продолжать планирование строительства целлюлозного комбината. "При организации цепи на Эмайыги нашей целью было положить конец планировке здесь и сейчас", - сказал Юри Пильм.

Терье Оден сказала, что ее задачей было направлять добровольцев.

"Я занимался сценой, собирал вместо ораторов и музыкантов", - сказал Рауль Вольмер. Он добавил, что очень сильно ему в этом помогла Ленна Куурмаа.

Четвертый член коллектива Аннели Роозе выполняла обязанности специалиста по связям с общественностью. Она собирала информацию относительно мероприятия: кто чем может помочь, кто чем занимается, к какому времени должно быть завершено то или другое дело. "Управление и логистика были по ее части", - сказал Юри Пильм.

Аннели Роозе предположила, что в цепи участвовали 4000-4500 тысяч человек. "Нужно считать по видеозаписям с дрона", - добавила она.

Сугаметса и Ворбузе

Как было уже отмечено, Юри Пильм и Аннели Роозе из Сугаметса. Это маленькая деревня расположена в 10-12 километрах от Тарту, вверх по течению Эмайыги. "В Сугаметса живут замечательные люди, они хорошо ладят друг с другом, заботятся об окружающей среде и о том, что происходит вокруг. У нас в Сугаметса замечательная природа", - сказал Юри Пильм.

Почему направлять в цепь несколько тысяч человек пришлось именно этим мужчинам и женщинам, связанным с двумя деревнями? По большей части потому, что завод собираются строить рядом с деревней Сугаметса, а Ворбузе находится прямо на другой стороне реки.

Ответственный за акцию протеста на Эмайыги Юри Пиль полжизни был государственным чиновником, служившим преимущественно в различных силовых структурах. "Был пограничником, военнослужащим оборонительных войск, кайтселийтчиком и теперь вот тюремный чиновник", - сказал он.

Какова вероятность, что организация цепи на Эмайыги повредит государственному чиновнику? "Мы живем в демократическом государстве. И в тюрьме лучше всего чувствуется, где пролегают границы свободы", - сказал Пильм.