В Таллинне специалисты отработали навыки спасения на воде

"Вдвоем плыть, конечно, тяжело, особенно, когда второй не держится на поверхности и нет спасательного жилета, тогда тяжело его вытаскивать. А если он еще и без сознания, то тянешь его как труп", - поделился впечатлениями пограничник с кордона Вярска Лаури Луйгелахт.