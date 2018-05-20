В Таллинне специалисты отработали навыки спасения на воде
20 мая 2018 г., 20:58
Морской семейный день отметили в воскресенье, 20 мая, в таллиннской Лётной гавани. Все желающие смогли познакомиться с работой морских спасателей, которые состязались в навыках спасения на воде, передает Rus.err со ссылкой на "Актуальную камеру".
"Вдвоем плыть, конечно, тяжело, особенно, когда второй не держится на поверхности и нет спасательного жилета, тогда тяжело его вытаскивать. А если он еще и без сознания, то тянешь его как труп", - поделился впечатлениями пограничник с кордона Вярска Лаури Луйгелахт.
"Самое главное - сохранять спокойствие, посмотреть, какие суда вокруг и беречь свои силы", - советует участковый с острова Сааремаа Жанна Крещенко.