вс, 20.05.2018
"Капиталистическая экономика расходится с человечностью – это факт". Николай Караев
Postimees
Мнение
Впрок
Спорт
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Американские хоккеисты оставили канадцев без медалей датского чемпионата мира

Американские хоккеисты оставили канадцев без медалей датского чемпионата мира

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Хоккей. Иллюстративное фото.

ФОТО: Scanpix

На "Роял-Арене" в Копенгагене сборная США со счетом 4:1 победила команду Канады в матче за третье место чемпионата мира по хоккею, передает Newsru.com.

В составе американцев дубль оформил Крис Крайдер (27', 59'), по одному точному броску нанесли Ник Бонино (54') и Андерс Ли (58'). В составе канадцев отличился Марк-Эдуард Власич (39').

Самым результативным хоккеистом на турнире в составе сборной США стал нападающий Патрик Кейн, забросивший восемь шайб и отдавший 12 результативных передач. На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров.

В составе сборной Канады лучшим бомбардиром стал самый высокооплачиваемый хоккеист в истории Коннор Макдэвид, набравший 17 очков (5+12).

Сборная США дважды становилась чемпионом мира по хоккею, последний раз американцы выиграли золотые медали в 1960 году. С тех пор бронзовые медали являются высшим достижением американцев на первенствах планеты.

Позднее в воскресенье в Копенгагене состоится финальный матч, в котором сыграют сборные Швеции и Швейцарии. Команда России завершила борьбу за медали турнира на стадии четвертьфинала, уступив канадцам в овертайме (4:5).

Читать также

Актуально

НАВЕРХ