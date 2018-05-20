Американские хоккеисты оставили канадцев без медалей датского чемпионата мира

В составе американцев дубль оформил Крис Крайдер (27', 59'), по одному точному броску нанесли Ник Бонино (54') и Андерс Ли (58'). В составе канадцев отличился Марк-Эдуард Власич (39').

Самым результативным хоккеистом на турнире в составе сборной США стал нападающий Патрик Кейн, забросивший восемь шайб и отдавший 12 результативных передач. На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров.

В составе сборной Канады лучшим бомбардиром стал самый высокооплачиваемый хоккеист в истории Коннор Макдэвид, набравший 17 очков (5+12).

Сборная США дважды становилась чемпионом мира по хоккею, последний раз американцы выиграли золотые медали в 1960 году. С тех пор бронзовые медали являются высшим достижением американцев на первенствах планеты.