Американские хоккеисты оставили канадцев без медалей датского чемпионата мира

На "Роял-Арене" в Копенгагене сборная США со счетом 4:1 победила команду Канады в матче за третье место чемпионата мира по хоккею, передает Newsru.com.
В составе американцев дубль оформил Крис Крайдер (27', 59'), по одному точному броску нанесли Ник Бонино (54') и Андерс Ли (58'). В составе канадцев отличился Марк-Эдуард Власич (39').
Самым результативным хоккеистом на турнире в составе сборной США стал нападающий Патрик Кейн, забросивший восемь шайб и отдавший 12 результативных передач. На данный момент он лидирует в гонке бомбардиров.
В составе сборной Канады лучшим бомбардиром стал самый высокооплачиваемый хоккеист в истории Коннор Макдэвид, набравший 17 очков (5+12).
Сборная США дважды становилась чемпионом мира по хоккею, последний раз американцы выиграли золотые медали в 1960 году. С тех пор бронзовые медали являются высшим достижением американцев на первенствах планеты.
Позднее в воскресенье в Копенгагене состоится финальный матч, в котором сыграют сборные Швеции и Швейцарии. Команда России завершила борьбу за медали турнира на стадии четвертьфинала, уступив канадцам в овертайме (4:5).