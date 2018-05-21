ИГИЛ взяло ответственность за нападение на храм в Грозном

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за совершенное накануне нападение на церковь Архангела Михаила в Грозном. Ранее сообщалось, что атаку на храм совершили трое чеченцев и один ингуш 18 и 19 лет, сообщает Newsru.com.
Ранее "Кавказский узел" сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни, что нападение на церковь совершили трое чеченцев и один ингуш. Собеседник издания также назвал имена и возраст боевиков. По его данным, атаку осуществили уроженцы Чечни Амир Юнусов (18 лет), Али Юнусов (18 лет) и Микаил Элисултанов (19 лет), а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев (18 лет). Причем Юнусовы приходились друг другу родными братьями.
Между тем глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посчитал нападение на церковь в Грозном попыткой внести разлад между "братскими народами Кавказа". По его словам, подобные действия боевиков обречены на провал. "Попытки бандитов такими действиями внести разлад между конфессиями, братскими народами Кавказа ни к чему не приведут. Мы должны быть более сплоченными в борьбе с терроризмом", - написал ингушский лидер на своей странице в Instagram.
Также Евкуров выразил соболезнования главе Чечни Рамзану Кадырову и ее жителям "в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном".
Глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в том, что "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за нападение на храм в Грозном, действительно причастно к этой атаке. По его мнению, эта информация призвана отвести подозрение от настоящих организаторов преступления.
"Конечно, иблисское государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают всё и вся. Я не говорю, что её сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", - написал Кадыров на своей странице в Telegram.
Глава Чечни также добавил, что "переводить стрелки на ИГ" означает "увести расследование в сторону от реальных покровителей". Ранее он утверждал, что приказ боевики получили из одной из западных стран.