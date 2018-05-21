ИГИЛ взяло ответственность за нападение на храм в Грозном

Ранее "Кавказский узел" сообщил со ссылкой на источник в силовых структурах Чечни, что нападение на церковь совершили трое чеченцев и один ингуш. Собеседник издания также назвал имена и возраст боевиков. По его данным, атаку осуществили уроженцы Чечни Амир Юнусов (18 лет), Али Юнусов (18 лет) и Микаил Элисултанов (19 лет), а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев (18 лет). Причем Юнусовы приходились друг другу родными братьями.

Между тем глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров посчитал нападение на церковь в Грозном попыткой внести разлад между "братскими народами Кавказа". По его словам, подобные действия боевиков обречены на провал. "Попытки бандитов такими действиями внести разлад между конфессиями, братскими народами Кавказа ни к чему не приведут. Мы должны быть более сплоченными в борьбе с терроризмом", - написал ингушский лидер на своей странице в Instagram.

Также Евкуров выразил соболезнования главе Чечни Рамзану Кадырову и ее жителям "в связи с жертвами при подлом нападении бандитов на прихожан церкви Архангела Михаила в Грозном".

Глава Чечни Рамзан Кадыров усомнился в том, что "Исламское государство", взявшее на себя ответственность за нападение на храм в Грозном, действительно причастно к этой атаке. По его мнению, эта информация призвана отвести подозрение от настоящих организаторов преступления.

"Конечно, иблисское государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают всё и вся. Я не говорю, что её сторонники не стали бы отдавать приказ на столь бесчеловечную акцию, но в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер", - написал Кадыров на своей странице в Telegram.