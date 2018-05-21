В британском парламенте заявили, что "грязные деньги" из России наносят ущерб стране

По мнению парламентариев, деньги из России подрывают критику британских властей в адрес Кремля. В докладе "Золото Москвы: российская коррупция в Великобритании", опубликованном на сайте парламента в понедельник, 21 мая, отмечается, что масштаб ущерба, который могут нанести эти "грязные деньги" внешнеполитическим интересам Великобритании, затмевает выгоду от российских транзакций в лондонском Сити.

"Великобритании непростительно закрывать глаза на клептократов из окружения Владимира Путина и на нарушителей прав человека, которые отмывают деньги через Лондон, чтобы подкупать наших друзей, ослаблять наши связи и подрывать веру в наши институты", - говорится в докладе.

Комитет британского парламента также указал, что Лондон должен вместе с союзниками в других странах затруднить для России выпуск суверенных облигаций через банки, которые подпали под действие санкций. По мнению, авторов доклада, который цитирует РБК, такая политика позволит оказать влияние на поведение Москвы.

"Мы призываем правительство ввести больше санкций против связанных с Кремлем лиц, включая меры, предусмотренные законом о санкциях и противодействии отмыванию денег, а также принять меры против лиц, ответственных за грубое нарушение прав человека", - говорится в документе. При этом авторы доклада не указали конкретных лиц.