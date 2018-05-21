Бесплатный транспорт в уездах поддерживает лишь треть населения

Бесплатный общественный транспорт не поддерживает 57% жителей сельских поселков, четверть, однако, за эту идею.

По словам руководителя исследования Kantar Emor Айвара Вооги, низкий уровень поддержки бесплатного транспорта среди жителей поселков свидетельствует о том, что для них данная идея не приносит выгоды. Причин может быть несколько: люди боятся снижение качества услуги или просто привыкли передвигаться на личном транспорте.

"Основной причиной является то, что жители поселков не используют общественный транспорт очень часто. Если же они ездят на общественном транспорте, то это достаточно редко и для них это не такая значительная трата", - объяснил Воог.

Результаты исследования показали, что больше всего идею бесплатного общественного транспорта поддерживают жители Таллинна и других больших городов. Почему же они за эту идею?

"Жители Таллинна пользуются бесплатным общественным транспортом уже не первый год. Не стоит забывать и о том, что в Таллинне достаточно много сторонников Центристской партии", - сказал Воог.

Однако, среди сторонников Центристской партии не только неэстонцы и пожилые люди. Исследование показало, что для студентов и школьников бесплатный общественный транспорт является необходимостью.