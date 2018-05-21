Бесплатный транспорт в уездах поддерживает лишь треть населения

Бесплатный общественный транспорт в уездах поддерживает лишь 37% населения Эстонии в возрасте от 15 до 74 лет. По результатам опроса агентства Kantor Emor, проведенного по заказу Postimees, больше всего идея бесплатного проезда пришлась по душе жителям Таллинна, школьникам и студентам.
Бесплатный общественный транспорт не поддерживает 57% жителей сельских поселков, четверть, однако, за эту идею.
По словам руководителя исследования Kantar Emor Айвара Вооги, низкий уровень поддержки бесплатного транспорта среди жителей поселков свидетельствует о том, что для них данная идея не приносит выгоды. Причин может быть несколько: люди боятся снижение качества услуги или просто привыкли передвигаться на личном транспорте.
"Основной причиной является то, что жители поселков не используют общественный транспорт очень часто. Если же они ездят на общественном транспорте, то это достаточно редко и для них это не такая значительная трата", - объяснил Воог.
Результаты исследования показали, что больше всего идею бесплатного общественного транспорта поддерживают жители Таллинна и других больших городов. Почему же они за эту идею?
"Жители Таллинна пользуются бесплатным общественным транспортом уже не первый год. Не стоит забывать и о том, что в Таллинне достаточно много сторонников Центристской партии", - сказал Воог.
Однако, среди сторонников Центристской партии не только неэстонцы и пожилые люди. Исследование показало, что для студентов и школьников бесплатный общественный транспорт является необходимостью.
По словам Воога, молодежь пользуется общественным транспортом чаще всех. "Учитывая небольшие доходы молодых людей, бесплатный общественный транспорт принес бы им большую пользу", - добавил Воог.