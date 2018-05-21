Драма в финале: швейцарцы упустили золотые медали, шведы показали характер

Швейцарцы открыли счет в конце первго периода: Фиала и Йоси ассистировали Нидеррайтеру, но уже в следующей атаке номинальные хозяева, шведы, счет сравнивают услилиями Густава Нюквиста. Во втором периоде Тимо Майер снова выводит Швейцарию вперед, но шведам удается до конца второго периода отыграться - Экман-Ларссон ассистировал одному из самы полежных игроков шведов на ЧМ, Мике Зибанеджаду.

В третьем периоде команды старались вырвать победу, но Андерс Нильссон и Леонардо Дженони играли сверхнадежно, да и оборона команд старалась помочь вратарю.

Овертайм забитых голов не принес и выяснение победиля ЧМ-2018 перешло в серию буллитов, где победный бросок на счету нападающего "Колорадо" Филипа Форсберга.

"Да, нам бы хотелось находиться на месте шведов и праздновать. С этим сложно смириться. В то же время я рад за себя и команду. Нам есть чем гордиться. Хотя сейчас у меня не самое лучшее настроение. Мы были близки к победе, имели пару хороших моментов в овертайме. Победим в следующий раз. "-сказал вратарь сборной Швейцарии Леонардо Дженони "Спорт-Экспрессу".