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Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

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ФОТО: CARLOS JASSO / REUTERS/Scanpix

Национальный избирательный совет Венесуэлы в воскресенье вечером объявил о победе Николаса Мадуро на президентских выборах, сообщает "Интерфакс".

По итогам обработки 93% бюллетеней, Мадуро набрал 68% (более 5,8 миллиона голосов), тогда как его основной соперник Энри Фалькон отстал от него на 40 пунктов (1,8 млн голосов). Последний еще до объявления результатов заявил, что отказывается признавать прошедшие выборы легитимными.

Воскресное голосование прошло при рекордно низкой явке - менее 50%; оппозиция сообщает о большом количестве нарушений, в частности, агитации за действующего президента на избирательных участках. Однако избирательный совет заявил, что никаких серьезных нарушений выявлено не было.

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