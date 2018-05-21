Мадуро переизбран президентом Венесуэлы

По итогам обработки 93% бюллетеней, Мадуро набрал 68% (более 5,8 миллиона голосов), тогда как его основной соперник Энри Фалькон отстал от него на 40 пунктов (1,8 млн голосов). Последний еще до объявления результатов заявил, что отказывается признавать прошедшие выборы легитимными.