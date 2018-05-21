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В апреле цены эстонских производителей промтоваров выросли на 2,1%

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Газ. Иллюстративное фото.

ФОТО: Yui Mok/PA Wire/Press Association Images

В Эстонии индекс цен производителей промышленной продукции в апреле по сравнению с мартом снизился на 0,5%, но по сравнению c апрелем 2017 года увеличился на 2,1%, свидетельствуют данные Департамента статистики, передает Rus.err.ee.

На изменение индекса в апреле по сравнению с мартом наиболее заметно повлияло снижение цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, а также электронного оборудования, и рост цен в производстве мебели, топливных масел и химикалий.

По сравнению с апрелем 2017 года на индекс больше среднего повлиял рост цен в производстве электроэнергии, газа, пара и кондиционирования воздуха, в производство мебели, а также снижение цен в производстве электронного оборудования.

Индекс экспортных цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,3%, а по сравнению с апрелем 2017 года увеличился на 1,2%.

Индекс импортных цен в апреле по сравнению с мартом вырос на 0,4%, а по сравнению с апрелем 2017 года увеличился на 1%.

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