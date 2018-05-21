"Рыцарская" сказка и "столичная" катастрофа

"Лас-Вегас" Жерара Галлана продолжает творить историю - команда, собранная на драфте расширения перед этим сезоном, побила все прежние рекорды для команд-новичков в регулярке, а теперь и в Кубке Стэнли. Победив в тягучем поединке "Виннипег" 2:1, команда с юга США вышла в финал Кубка Стэнли, затратив на серию с "Джетс" пять матчей. Теперь "Рыцари" могут заниматься восстановительными процедурами, ожидая соперника по финалу.

С кем встретится "Лас-Вегас"? С "Тампой" или "Вашингтоном"? Пока Кучеров и компания больше хотят, как минимум, два раза сыграть в игорной столице мира, победа 3:2 над "Вашингтоном" вывела "Молний" в серии до четырех побед вперед, 3:2. "Столичные" браво начали серию, но в последних трех матчах стремительно покатились вниз, проиграв три поединка подряд. Пока, ключевая роль в этой дуэли принадлежит вратарям: Андрей Василевский из "Тампы" раз за разом спасает своих партнеров, признаваясь одной из трех звезд матча, а вратарь "Кэпс" Крис Холтби играет не так уверенно. После победы в пятом матче, "Тампа" сыграет шестой матч на гостевом льду и если победит, то желание Александра Овечкина, еще раз сыграть во Флориде, где пройдет возможный седьмой матч серии, так и не удастся.