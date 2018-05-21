В США назвали сроки завершения расследования по Трампу

Команда спецпрокурора Роберта Мюллера до 1 сентября нынешнего года завершит расследование о возможном вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сказал адвокат президента США Руди Джулиани, передает Rus.tvnet.lv со ссылкой на СNN.
Информацию о сроках Джулиани узнал во время проведения переговоров о допросе Трампа. Роберт Мюллер заявил, что если получится допросить президента, то закончить расследование получится до 1 сентября.
Как отметил Джулиани, Трамп вряд ли согласится на допрос до тех пор, пока детали о конфиденциальном источнике в ФБР, который общался с советниками Трампа о возможных связях с Россией, не будут переданы президенту.
Джулиани добавил, что информацию о дате он получил от Роберта Мюллера месяц назад и за прошедшее время дата окончания расследования могла поменяться.
По словам адвоката Трампа, затягивание расследования может повлиять на промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре 2018 года.
Напомним, США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и трем российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США.
Ранее СМИ сообщили, что спецпрокурор Роберт Мюллер пригрозил направить повестку Дональу Трампу с целью привести его на слушания перед большим жюри присяжных.
Также против адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна было возбуждено расследование по подозрению в банковском мошенничестве и финансовых нарушениях.