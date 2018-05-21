Британские власти не продлили визу Абрамовичу и могут конфисковать "Челси"

Предыдущая виза у 51-летнего бизнесмена истекла больше трех недель назад, по этой причине он не смог присутствовать накануне на финальном матче Кубка Англии, в котором его команда обыграла «Манчестер Юнайтед» (1:0).

По информации источника из окружения Абрамовича, официального отказа в выдаче новой визы не было, британские власти продолжают рассматривать документы.

Из-за отсутствия визы Абрамович не увидел, как «Челси» на «Уэмбли» обыграл «Ман Юнайтед» и взял Кубок Англии. Скорее всего, Абрамович не живет в Лондоне уже почти два месяца. По данным FlightRadar, его самолет с бортовым номером P4-MES последний раз был в Британии 1 апреля. В этот день Боинг-767 в 8:30 утра вылетел из аэропорта Станстед, чтобы через три часа сесть во Внуково. За прошедшие полтора месяца самолет также летал на остров Сен-Мартен, в Нью-Йорк, Цюрих и Петербург, 8 мая Боинг прилетел в Ниццу. С тех пор новые полеты не регистрировались, передает sports.ru

Bозможно, задержка в выдаче визы связана с готовящейся атакой на российских олигархов.

Премьер-министр Британии Тереза Мэй после отравления Сергея Скрипаля рассказала о возможном аналоге Закона Магнитского (был принят в декабре 2012-го в США и фактически ввел санкции к лицам, которые, по мнению американских властей, причастны к нарушению прав человека в России). Это значит, что британские активы российских бизнесменов могут быть заморожены, а самим бизнесменам закроют въезд в королевство. По словам обозревателя The Times Мэттью Сайеда, в этом случае Абрамович может лишиться «Челси». Клуб принадлежит компании Fordstam Limited, а компания – Абрамовичу.

«Если у наших законодателей хватит смелости разработать серьезную статью, то под угрозой будут не только частные владения Абрамовича. Но и «Челси», – написал Сайед.