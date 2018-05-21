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  • Видео: в Словакии автобус с эстонскими школьниками попал в ДТП

Видео: в Словакии автобус с эстонскими школьниками попал в ДТП

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ФОТО: Elmo Riig / Sakala

В Словакии попал в ДТП автобус компании Hansa liinid, в котором находились эстонские школьники. Столкновение произошло с отклонившимся на сторону встречного движения легковым автомобилем, пишет Postimees.

Ехавшие в автобусе дети не пострадали, а находившихся в автомобиле Škoda Octavia троих людей пришлось вырезать из салона. Один из них получил серьезные травмы, сообщает словацкий портал.

По данным местного издания, автобус направлялся в столицу Венгрии Будапешт. Как сообщает Delfi, в автобусе находились тартуские школьники, которые продолжили путь на подменном автобусе.

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