Видео: в Словакии автобус с эстонскими школьниками попал в ДТП
21 мая 2018 г., 9:30
В Словакии попал в ДТП автобус компании Hansa liinid, в котором находились эстонские школьники. Столкновение произошло с отклонившимся на сторону встречного движения легковым автомобилем, пишет Postimees.
Ехавшие в автобусе дети не пострадали, а находившихся в автомобиле Škoda Octavia троих людей пришлось вырезать из салона. Один из них получил серьезные травмы, сообщает словацкий портал.
По данным местного издания, автобус направлялся в столицу Венгрии Будапешт. Как сообщает Delfi, в автобусе находились тартуские школьники, которые продолжили путь на подменном автобусе.