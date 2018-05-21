Римский триллер: слезы горя, слезы счастья

На самом деле "Интер" забил не три гола в матче, а четыре - на девятой минуте хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич срезает мяч в собственные ворота. Ровно двадцать минут понадобилось "Интеру", чтобы сравнять счет - Данило Д Амброзио сравнивает счет, но еще до перерыва "Лацио" выходит вперед: с передачи Сенада Лулича Фелипе Андерсон делает счет 2:1.

В заключительные 15 минут матча случилось все самое интересное: сначала арбитр матча Джанлука Рокки назначает пенальти в ворота римлян, но после консультации с видеоарбитром свое решение отменил. "Интер" еще яростнее полетел в атаку и через три минуты снова заработал пенальти, который "привез" в свои ворота, переходящий из "Лацио" как раз таки в "Интер", голландец Стефан де Врей. С 11-метровой отметки счет второй раз в матче сравнял Икарди, забив свой 29-й гол в чемпионате и разделив первое место в списке снайперов с Чиро Иммобиле.

Пенальти никак не влиял на расклады в турнирной таблице - "Интеру" по-прежнему нужна была только победа, "лацциале" могли спокойно катить матч к ничьей. Однако на 79-й минуте Сенад Лулич фолит и получает второе предупреждение, оставив свою команду вдесятером.