Римский триллер: слезы горя, слезы счастья

Матч 38-го тура чемпионата Италии подарил болельщикам слезы: в Риме плакали от горя фанаты "Лацио", в Милане болельщики "Интера" от счастья - "синечерные" в увлекательнейшем поединке вырвали победы у "Лацио" 3:2, завоевав бронзовые медали и путевку в Лигу чемпионов.
На самом деле "Интер" забил не три гола в матче, а четыре - на девятой минуте хорватский полузащитник "Интера" Иван Перишич срезает мяч в собственные ворота. Ровно двадцать минут понадобилось "Интеру", чтобы сравнять счет - Данило Д Амброзио сравнивает счет, но еще до перерыва "Лацио" выходит вперед: с передачи Сенада Лулича Фелипе Андерсон делает счет 2:1.
В заключительные 15 минут матча случилось все самое интересное: сначала арбитр матча Джанлука Рокки назначает пенальти в ворота римлян, но после консультации с видеоарбитром свое решение отменил. "Интер" еще яростнее полетел в атаку и через три минуты снова заработал пенальти, который "привез" в свои ворота, переходящий из "Лацио" как раз таки в "Интер", голландец Стефан де Врей. С 11-метровой отметки счет второй раз в матче сравнял Икарди, забив свой 29-й гол в чемпионате и разделив первое место в списке снайперов с Чиро Иммобиле.
Пенальти никак не влиял на расклады в турнирной таблице - "Интеру" по-прежнему нужна была только победа, "лацциале" могли спокойно катить матч к ничьей. Однако на 79-й минуте Сенад Лулич фолит и получает второе предупреждение, оставив свою команду вдесятером.
Удаление боснийца миланцы реализовали практически сразу: на 81-й минуте Матиас Весино забивает третий гол "Интера", принесший миланцам первое за шесть лет участие в Лиге чемпионов. Примечательно, что наставник "Интера" Лучано Спалетти в прошлом сезоне с "Ромой" путевку в ЛЧ также добыл в последнем туре. "Лацио", как и "Интер" набрали по 72 очка, но "Интер" получил бронзу по дополнительным показателям, а "Лацио" сыграет в Лиге Европы.