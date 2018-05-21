Эстонские руководители высшего звена: данные о зарплатах можно было бы сделать более открытыми

По словам эстонских руководителей высшего звена Реало, Суттера и Пуусепа, они не будут против, если данные о зарплатах станут более открытыми, пишет Majandus24.
По словам руководителя Circle K Eesti Кай Реало, которой вручили приз «Лучшего руководителя Эстонии», в некотором смысле, уже сейчас данные о зарплатах являются открытыми, так как составляются всевозможные сравнительные таблицы, а если это уже делает, имеет смысл сделать данные о заработной плате более открытыми, пишет Äripäev.
По мнению главы Eesti Energia Хандо Суттера, данные о зарплатах руководителей предприятий нет смысла скрывать, поскольку значительно важнее дебаты о том, почему глава компании получает именно такую зарплату.
Руководитель Tallinna Kaubamaja Рауль Пуусеп также не видит проблем в обнародовании данных о зарплатах.