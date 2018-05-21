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  • Эстонские руководители высшего звена: данные о зарплатах можно было бы сделать более открытыми

Эстонские руководители высшего звена: данные о зарплатах можно было бы сделать более открытыми

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Глава Eesti Energia Хандо Суттер.

ФОТО: Erik Prozes

По словам эстонских руководителей высшего звена Реало, Суттера и Пуусепа, они не будут против, если данные о зарплатах станут более открытыми, пишет Majandus24.

По словам руководителя Circle K Eesti Кай Реало, которой вручили приз «Лучшего руководителя Эстонии», в некотором смысле, уже сейчас данные о зарплатах являются открытыми, так как составляются всевозможные сравнительные таблицы, а если это уже делает, имеет смысл сделать данные о заработной плате более открытыми, пишет Äripäev.

По мнению главы Eesti Energia Хандо Суттера, данные о зарплатах руководителей предприятий нет смысла скрывать, поскольку значительно важнее дебаты о том, почему глава компании получает именно такую зарплату.

Руководитель Tallinna Kaubamaja Рауль Пуусеп также не видит проблем в обнародовании данных о зарплатах.

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