Эстонские руководители высшего звена: данные о зарплатах можно было бы сделать более открытыми

По словам руководителя Circle K Eesti Кай Реало, которой вручили приз «Лучшего руководителя Эстонии», в некотором смысле, уже сейчас данные о зарплатах являются открытыми, так как составляются всевозможные сравнительные таблицы, а если это уже делает, имеет смысл сделать данные о заработной плате более открытыми, пишет Äripäev.