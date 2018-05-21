Проводы двух легенд: Торрес и Иньеста покидают Испанию

"Барса" с минимальным счетом, 1:0, одержала победу на "Камп Ноу" над "Реал Сосьедадом", поведя в счете на 57-й минуте после удара Коутиньо, а на 84-й минуте поле под овации покинул легендарный Иньеста, который ранее объявил, что сезон 2017-18 станент для него последним в футболке каталонского клуба.

По количеству матчей за «Барселону» во всех турнирах Иньеста (674) уступает только Хави (767). 34-летний игрок пока не объявил, где продолжит карьеру. Он ведет переговоры с японским «Виссел Кобе», также, по данным Yahoo Sport, Иньесте предлагают войти в тренерский штаб «Манчестер Сити», передает sports.ru

Это тяжелый день, но последние 22 года были замечательными, – цитирует AFP Иньесту. – Я был горд с удовольствием защищать цвета "Барселоны" и представлять эмблему клуба. Она для меня – лучшая в мире. "Спасибо всем партнерам, по которым я буду очень скучать. Благодарю болельщиков за любовь и уважение, которое я ощущал с первого дня, придя сюда ребенком. А ухожу из "Барселоны" я уже мужчиной. Спасибо всем, кто поддерживал меня. Я сохраню это навсегда в своем сердце."

С мадридским "Атлетико" простился и Фернандо Торрес - нападающий в матче с "Эйбаром" отметился на прощание дублем, который, в впрочем победы хозяевам не принес - "Эйбар" забил также два гола, отыгравшись за 20 минут до конца встречи.

"Для меня было привилегией играть за "Атлетико", провести за эту команду более 400 матчей, – цитирует AFP Торреса. – Очень трудно признавать, что это конец."

Торрес также является пятым бомбардиром "Атлетико" в истории клуба, в 404 встречах забив 102 гола.