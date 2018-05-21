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Самые дешевые авиабилеты: на Шри-Ланку всего за 548 евро!

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ФОТО: Filip Fuxa / PantherMedia / Scanpix

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 548 евро.

Туда-обратно из Таллинна на Фиренце начиная со 185 евро.

Туда-обратно из Риги в Тбилиси начиная со 161 евро.

Туда-обратно из Риги в Катанию начиная со 167 евро.

Туда-обратно из разных городов Европы в Чили начиная с 562 евро.

Туда-обратно из городов Германии в Австралию начиная с 529 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Мадрид начиная со 128 евро.

Туда-обратно из Хельсинки в Южную Корею начиная с 437 евро.

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