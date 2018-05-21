Таави Минник: эстонская политика - это война одних комсомольцев с другими

К тому же сотворить КПСС проще, чем нормальную партию. В странах бывшего Восточного блока выходило так, что каждая коалиция и каждая оппозиция была оруэлловской. Непогрешимая. Бессмертная. Пока ее не сменит другая такая же. Если подытожить всю эстонскую политику одним предложением, то это война одних комсомольцев с другими комсомольцами.

Не удивительно, что часть людей устали от этой провинциальной “Санты-Барбары”. Они ждут, что появится партия, которая будет лучше, честнее и красивее других. До сих пор не появилась, но нельзя полностью исключить, что когда-нибудь что-то приличное все-таки обнаружится. Не такое, как было раньше. Сто лет назад Николай Бердяев писал, что русский человек женственен и ждет, пока придет нормальный жених (“Государственная власть всегда была внешним, а не внутренним принципом для без государственного русского народа; она не из него созидалась, а приходила как бы извне, как жених приходит к невесте”. – Прим. ред.). Если расширить его образ, можно сказать, что и часть эстонского народа ждет прихода жениха.

После распада Советского Союза возникло множество партий. Часть из них угодило в мусорное ведро, вместо них появились новые. В поисках правильной партии в будущем, несомненно, появятся и другие. В принципе, в Эстонии было бы достаточно двух партий: левопопулистская и праволиберальная. А как же профессиональные патриоты, воскликнут на это некоторые читатели. Ну, те, которые дают о себе знать раз в неделю, выдавая очередное пиар-заявление о том, что нужно сплотиться вокруг консервативных ценностей. Я советовал бы всем быть осторожными, когда они говорят о боге или родине. Как правило говорящие хотят, чтобы вы сделали для них что-то полезное. Неплохо было бы придержать на всякий случай и свой кошелек.