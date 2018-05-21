В понедельник Таллинн посещают более 3000 туристов
21 мая 2018 г., 10:38
В понедельник утром в таллиннском порту Ванасадам ошвартовались два круизных судна, которые доставили в столицу Эстонии на целый день почти 3300 туристов.
В 9 часов утра в Таллинн прибыло круизное судно Aidamar с 2200 туристами, а также лайнер Aidacara, на борту которого почти 1100 туристов. Aidamar покинет порт в 17, а Aidacara в 18 часов.
В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.
В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.