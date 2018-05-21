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В понедельник Таллинн посещают более 3000 туристов

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ФОТО: Toomas Huik / PM/SCANPIX BALTICS

В понедельник утром в таллиннском порту Ванасадам ошвартовались два круизных судна, которые доставили в столицу Эстонии на целый день почти 3300 туристов.

В 9 часов утра в Таллинн прибыло круизное судно Aidamar с 2200 туристами, а также лайнер Aidacara, на борту которого почти 1100 туристов. Aidamar покинет порт в 17, а Aidacara в 18 часов.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 341 раз, круизными судами прибудет всего более 565 000 круизных туристов. Десять круизных судов посетят Таллинн впервые. Последнее круизное судно прибудет в Таллинн 20 октября.

В прошлом году круизные суда посещали Таллинн в общей сложности 311 раз, а остров Сааремаа — пять раз.

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