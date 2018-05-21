Эстонские теннисистки рвутся к вершинам

Удачные выступления Анетт Контавейт и Кайи Канепи на турнирах позволили нашим девушкам подняться в еженедельном рейтинг-листе WTA.
Анетт Контавейт улучшила свои позиции в мировом табеле о рангах, поднявшись на одну строчку вверх - на 25-е место, которое является лучшим в карьере Контавейт. Кайа Канепи прыгнула сразу на восемь позиций вверх, подобравшись вплотную к топ-50 мирового тенниса. 58-й номер рейтинга прошлой недели Канепи сменила на 51-й.
Мария Шарапова совершила рывок недели - удачное выступление в Риме позволило Шараповой переместиться с 40-го места на 29-е. В чемпионской гонке WTA прогресс Шараповой еще более впечатляющий: с 50-го места Шарапова поднялась на 23-е.
В обоих женских рейтингах WTA по-прежнему лидирует румынка Симона Халеп.