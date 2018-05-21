Эстонские теннисистки рвутся к вершинам

Анетт Контавейт улучшила свои позиции в мировом табеле о рангах, поднявшись на одну строчку вверх - на 25-е место, которое является лучшим в карьере Контавейт. Кайа Канепи прыгнула сразу на восемь позиций вверх, подобравшись вплотную к топ-50 мирового тенниса. 58-й номер рейтинга прошлой недели Канепи сменила на 51-й.