пн, 21.05.2018
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Эстонские теннисистки рвутся к вершинам

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ФОТО: CIAMBELLI/SIPA / CIAMBELLI/SIPA/Scanpix

Удачные выступления Анетт Контавейт и Кайи Канепи на турнирах позволили нашим девушкам подняться в еженедельном рейтинг-листе WTA.

Анетт Контавейт улучшила свои позиции в мировом табеле о рангах, поднявшись на одну строчку вверх - на 25-е место, которое является лучшим в карьере Контавейт. Кайа Канепи прыгнула сразу на восемь позиций вверх, подобравшись вплотную к топ-50 мирового тенниса. 58-й номер рейтинга прошлой недели Канепи сменила на 51-й.

Мария Шарапова совершила рывок недели - удачное выступление в Риме позволило Шараповой переместиться с 40-го места на 29-е. В чемпионской гонке WTA прогресс Шараповой еще более впечатляющий: с 50-го места Шарапова поднялась на 23-е.

В обоих женских рейтингах WTA по-прежнему лидирует румынка Симона Халеп.

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