Видео: Хиллари Клинтон пришла на вручение дипломов в Йельском университете с шапкой-ушанкой

Клинтон решила поддержать давнюю традицию выпускников этого учебного заведения надевать на церемонию необычные головные уборы. Бывшая соперница президента США Дональда Трампа принесла с собой черную шапку-ушанку, на которой была прикреплена красная звезда с серпом и молотом, пишет Newsru.com.

"Я тоже принесла шапку, русскую шапку", - сказала экс-глава Госдепартамента и бывшая первая леди, обращаясь к выпускникам, облаченным в различные головные уборы. Впрочем, надевать шапку она не стала, ограничившись ее демонстрацией всем присутствовавшим.

"Если ты не можешь победить их, присоединяйся к ним", - в шутку отметила Клинтон. Очевидно, что таким образом экс-госсекретарь иронично намекнула на свой проигрыш на выборах 2016 года, а также на президента США Дональда Трампа, являвшегося ее основным соперником в ходе борьбы за Белый дом. Как известно, в настоящее время в отношении Трампа ведется расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы.

Клинтон в своей речи оценила трудности, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты в настоящее время. "Мы имеем дело с лидерами, которые бесцеремонно занимаются подстрекательством людей с помощью своей возбуждающей ненависть риторики", - указала она.

Политик добавила, что США сейчас переживают "один из самых неспокойных" периодов в истории. В то же время, считает экс-госсекретарь, именно теперь "настал момент преодолеть расовый, классовый и политический раскол, как бы сложно это ни было".