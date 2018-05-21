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Готова новая экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара

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ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA / PM/SCANPIX BALTICS

Экспертиза состояния здоровья обвиняемого в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, проведенная Эстонским институтом судебной экспертизы, готова. Результаты экспертизы должны поступить в Харьюский уездный суд на этой неделе.

С учетом результатов экспертизы суд примет решение о том, в каком объеме могут быть раскрыты данные о состоянии здоровья политика и в каком виде будет продолжаться процесс, сообщил в понедельник, 21 мая, портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee.

Вероятно, что эти вопросы будут рассматриваться на заседании 5 июня, а да этого ознакомиться с результатами экспертизы смогут защитники Эдгара Сависаара.

Дополнительная медицинская экспертиза была назначена Сависаару в начале февраля.

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