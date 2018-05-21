Готова новая экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара

С учетом результатов экспертизы суд примет решение о том, в каком объеме могут быть раскрыты данные о состоянии здоровья политика и в каком виде будет продолжаться процесс, сообщил в понедельник, 21 мая, портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee.