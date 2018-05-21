Готова новая экспертиза состояния здоровья Эдгара Сависаара
21 мая 2018 г., 10:57
Экспертиза состояния здоровья обвиняемого в коррупции экс-лидера Центристской партии Эдгара Сависаара, проведенная Эстонским институтом судебной экспертизы, готова. Результаты экспертизы должны поступить в Харьюский уездный суд на этой неделе.
С учетом результатов экспертизы суд примет решение о том, в каком объеме могут быть раскрыты данные о состоянии здоровья политика и в каком виде будет продолжаться процесс, сообщил в понедельник, 21 мая, портал rus.err.ee со ссылкой на ERR.ee.
Вероятно, что эти вопросы будут рассматриваться на заседании 5 июня, а да этого ознакомиться с результатами экспертизы смогут защитники Эдгара Сависаара.
Дополнительная медицинская экспертиза была назначена Сависаару в начале февраля.