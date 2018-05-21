Стали известны лучшие музеи 2018 года в Европе: Эстония не осталась без награды

Около 300 музейных специалистов оценили работу 50 учреждений культуры в Европе и назвали обладателей престижной награды EMYA-2018, пишет turizm.ru. Звания «Европейского музея года» был удостоен Лондонский Музей дизайна. Его представители из рук организаторов премии получили традиционную главную награду – статуэтка «яйцо». Эксперты присудили музею наивысшую оценку в качестве «вдохновляющего и социально-сознательного музея», а также признали «значительное социальное воздействие учреждения на общество». В Музее дизайна в основном проходят временные графические, промышленные и архитектурные выставки, а одна из постоянных экспозиций посвящена истории дизайна.

Также награды получил и ряд других европейских музеев. Эстонский национальный музей в Тарту был назван победителем премии Кеннета Хадсона, которая признает «самое необычное и смелое достижение, бросающее вызов общему восприятию роли музеев в обществе». Этот музей об истории повседневной жизни выиграл награду, названную в честь известного журналиста и музеолога, за свой «диалогический, многоголосный и основанный на участии посетителя подход. Музей деревянного судостроения Бетины в Хорватии получил премию Силлетто за превосходство в работе с местными жителями и добровольцами.

Особые благодарности от судейской группы EMYA 2018 получили Международный центр наскальной живописи Lascaux IV во французском городе Дордонь, Хельсинский городской музей, Музеи Райниса и Аспазии в Риге и Юрмале, Музей университета Наварры в испанской Памплоне, Музей Опера-дель-Дуомо во Флоренции и Египетский музей в Турине. Специальной награды за устойчивость удостоился Музейный центр Ваприикки в центре финского города Тампере.