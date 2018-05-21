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Иран выдвинул ЕС ультиматум из-за ядерной сделки

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ФОТО: STRINGER/AFP

Иран продолжит соблюдать соглашение по ядерной программе в том случае, если Европейский союз компенсирует урон, который Тегеран понесет из-за американских санкций. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Теперь мяч на стороне Европы», — пояснил руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи, добавив, что только при таком условии страна готова придерживаться договоренностей, предусмотренных соглашением.

Министр экономики Франции Брюно Ле Мэр ранее заявил, что Брюссель может взять на себя компенсацию стоимости санкций со стороны Вашингтона после выхода США из ядерного соглашения.

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