Без алкоголя и музыки: сборная России начала подготовку к Чемпионату мира

«Опять?» – переспросил Черчесов. В прошлом году, когда сборная готовилась здесь к Кубку конфедераций, ему также вручили местный алкоголь. Как и год назад, тренер употреблять шнапс отказался.

Пока со сборной, в основной группе, не тренируются Алан Дзагоев и Артем Дзюба. Последний, впрочем, уже практически восстановился от повреждения, но тренерский штаб решил не рисковать здоровьем нападающего, а Дзагоев вернется к основным тренировкам не ранее вторника :"Пока что нельзя говорить с уверенностью. Мы хотели, чтобы Дзюба уже в воскресенье был в общей группе. Но было холодно, шел дождик. Поэтому мы решили не рисковать, и Артем остался в зале. Посмотрим, что будет завтра. Нам пообещали, что в Нойштифте включат солнце." - сказал наставник россиян "Спорт-Экспрессу".