Истребители НАТО пять раз взлетали для опознания и сопровождения российских военных самолетов
21 мая 2018 г., 11:48
Истребители воздушной полиции НАТО, несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии, на минувшей неделе пять раз взлетали для опознания и сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.
Многие из самолетов летели с отключенными радиолокационными автоответчиками.
Миссия воздушной полиции НАТО в воздушном пространстве стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.