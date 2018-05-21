Истребители воздушной полиции НАТО, несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии, на минувшей неделе пять раз взлетали для опознания и сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.