Истребители Eurofighter Typhoon.

ФОТО: INTS KALNINS/REUTERS

Истребители воздушной полиции НАТО, несущие дежурство в воздушном пространстве стран Балтии, на минувшей неделе пять раз взлетали для опознания и сопровождения летевших в международном воздушном пространстве российских военных самолетов, сообщило в понедельник Министерство обороны Литвы.

Многие из самолетов летели с отключенными радиолокационными автоответчиками.

Миссия воздушной полиции НАТО в воздушном пространстве стран Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.