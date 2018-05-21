Галерея: в Таллинне задержали мужчину с большим количеством наркотиков

По словам руководителя следственного отдела наркослужбы Налогово-таможенного департамента Рауля Коппельмаа, все доказательства указывают на то, что целью подозреваемого Янека была продажа наркотиков.

"Наркотики были найдены как при задержании у подозреваемого, так и при обыске в его квартире. Цена наркотических веществ составляет около десяти тысяч евро, - сказал Коппельма. - Исходя из этого можно сделать вывод, что мы имеем дело не с так называемым уличным торговцем, а с кем-то, кто способен обеспечить наркотиками тысячи человек".

Государственный прокурор Ваху Верте пояснил, что правоохранительные органы и раньше были заинтересованы деятельностью Янека.

"Янек был пойман спустя полтора года после освобождения из тюрьмы. По мнению прокуратуры, это указывает на то, что Янек не сделал правильные выводы исходя из прошлых правонарушений. По этой причине прокуратура ходатайствовала о его задержании", - добавил государственный рокурор Верте.