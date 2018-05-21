Страны Балтии и Польша подписали договор о распределении затрат на газопровод GIPL

Согласно решению Европейского агентства по сотрудничеству регуляторов энергетики (ACER) от 2014 года, государства Балтии возместят Польше 85,8 млн евро, из которых 54,9 млн евро евро будет выплачено Литвой (половину этой суммы выделит ЕС), 29,4 млн евро - Латвия, 1,5 млн евро - Эстония.

Литовская Amber Grid, латвийская сеть Conexus Baltic Grid, эстонская Elering и польская газовая система Gaz-System определили в договоре принципы, необходимые для реализации решения ACER о распределении затрат по проекту.

Соглашение о распределении затрат позволяет Amber Grid подписать газопроводное соглашение с партнером проекта Gaz-System. Планируется, что оно будет подписан в четверг.

В конце этого года планируется опубликовать тендеры на закупку работ и труб.

Как было подсчитано ранее, общая стоимость GIPL составляет около 560 млн евро, инвестиции только в Литве , где планируется построить 177 километров газопровода, достигнут 136 млн евро.